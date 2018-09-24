На митинги Южного Урала от 23 до 90 человек

Минувшая суббота, 22 сентября, ознаменовалась очередной чередой санкционированных митингов. В Челябинской области они состоялись сразу в нескольких крупных и мелких городах, включая областной центр. Примечательно, что на мероприятия практически никто не пришел.

Обещанное организаторами число участников отличалось от фактического количества пришедших на порядок. Так, в Уйском из 500 человек появились на мероприятии 53, в Бредах из сотни всего 35, В Магнитогорске из 2000 обещанных человек насчитали 60, в Катав-Ивановске из 200 – 80, в Снежинске из заявленных 200 пришли 23.

Отличились только Карталы - здесь организаторы практически угадали. Из 50 заявленных ими человек собрались 47. Больше всего прибыло людей на митинг в Челябинске – 90. Из полутора тысяч заявленных организаторами. Все мероприятия состоялись без происшествий, никто из митингующих не задержан.