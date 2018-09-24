Голикова сообщила о вероятности повышения в России возраста продажи алкоголя

Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова в минувшее воскресенье, 23 сентября, заявила, что в России может быть повышен возраст покупателей алкогольной продукции.

Голикова отметила, что власти страны намерены принимать дополнительные меры относительно потребления гражданами табака и алкоголя. По словам политика, в данной сфере достигнуты определенные результаты, однако цифры пока не являются удовлетворительными.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова вице-премьера по социальным вопросам, полностью запрещать спиртное никто не собирается, однако руководство РФ планирует опираться на международный опыт борьбы с алкоголем. В частности, в некоторых странах спиртные напитки продают людям, достигшим 20 лет, а в некоторых случаях – 21 года. Татьяна Голикова убеждена, что в более сознательном возрасте человек может объективно оценить возможные риски для своего здоровья, а вот восемнадцатилетний человек еще не вполне понимает, что делает.