Обществу предложили объединиться в борьбе против пошлости

Россиян утомила вызывающая пошлость шоу-бизнеса и бесчисленные шоу на ТВ, ведущие которых беспардонно копошатся в грязном белье известных людей. Общественность решила бороться с этим злом.

«В последнее время общественные и политические деятели все активнее поодиночке ведут борьбу против пошлости, насаждаемой российскому обществу шоу-бизнесом и телевидением. Предлагаю сформировать коалицию против пошлости и войти в нее всем спикерам, которые регулярно высказываются на эту тему», - заявил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Вадим Манукян призвал объединить усилия в борьбе с пошлятиной и цинизмом таких известных людей, как Юрий Лоза, Стас Садальский, Владимир Жириновский, Виталий Милонов и Сергей Соседов. Он уверен, что их объединенное противодействие сильно затруднит продвижение подобной продукции в массы.

Между тем в сети народное творчество предлагает свои методы: отловить провинившихся и запереть, чтобы перестали сочинять всякую ерунду, пишут «Дни.ру».