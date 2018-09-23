Воюющие на Донбассе добровольцы из Европы отметили, что только здесь они могут себе позволить роскошь согреться в помещении в холодное время года.

Высокие цены за коммунальные услуги в Европе стали поводом для тотальной экономии в тамошних странах. Из-за этого европейцам приходится мерзнуть зимой и осенью. В холодное время года они не могут себе позволить ходить по дому в нижнем белье, и вынуждены спать в одежде.

Как рассказали корреспонденту АН добровольцы из европейских стран, которые сейчас воюют в армии ДНР, на Донбассе они забыли, что такое мерзнуть в помещении. Только в Донецке они смогли по-настоящему согреться.