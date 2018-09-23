Иностранцы признались, что смогли согреться только на Донбассе
23 сентября 2018, 22:36 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Воюющие на Донбассе добровольцы из Европы отметили, что только здесь они могут себе позволить роскошь согреться в помещении в холодное время года.
Высокие цены за коммунальные услуги в Европе стали поводом для тотальной экономии в тамошних странах. Из-за этого европейцам приходится мерзнуть зимой и осенью. В холодное время года они не могут себе позволить ходить по дому в нижнем белье, и вынуждены спать в одежде.
Как рассказали корреспонденту АН добровольцы из европейских стран, которые сейчас воюют в армии ДНР, на Донбассе они забыли, что такое мерзнуть в помещении. Только в Донецке они смогли по-настоящему согреться.
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