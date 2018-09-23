Через 10 лет на Земле вновь появятся мамонты, обещают ученые

Через 10 лет на Земле вновь появятся мамонты. Благодаря находке в Сибири фрагментов клетки древнейшего животного, ученые обещают, что смогут клонировать гигантского зверя.

Над реализацией уникального проекта по возрождению вымерших представителей флоры и фауны планеты работает группа ученых из Якутии совместно с коллегами из Японии и Южной Кореи. Проведение клонирования станет возможным уже в ближайшие 10 лет при поддержке зарубежных коллег, владеющих современными технологиями, считает представитель российских ученых, работающих над смелой идеей, Айсен Николаев. Он рассказал о парке Ледникового периода, украшением которого, несомненно, станет возрожденный шерстистый мамонт.

В настоящее время уже начато экспериментальное клонирование пещерных львов и древних лошадей. В рамках научного проекта ученые станут использовать клетки фрагментов, вырытых в Сибири из вечной мерзлоты.