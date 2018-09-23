В метро Санкт-Петербурга впервые родился младенец
23 сентября 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Женщина родила на платформе станции метро Санкт-Петербурга "Технологический институт" днем в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе питерской подземки.
Роды приняли сотрудники, дежурившие на станции. Женщина родила здорового и крепкого мальчика. В настоящее время мама и ребенок находятся в больнице, с ними все хорошо.
Отметим, что за последние 50 лет работы городского метро северной столицы подобное мероприятие произошло впервые. Ребенка ласково окрестили "первый метромалыш".
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