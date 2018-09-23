В метро Санкт-Петербурга впервые родился младенец

Женщина родила на платформе станции метро Санкт-Петербурга "Технологический институт" днем в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе питерской подземки.

Роды приняли сотрудники, дежурившие на станции. Женщина родила здорового и крепкого мальчика. В настоящее время мама и ребенок находятся в больнице, с ними все хорошо.

Отметим, что за последние 50 лет работы городского метро северной столицы подобное мероприятие произошло впервые. Ребенка ласково окрестили "первый метромалыш".