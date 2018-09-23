"Это вредно для здоровья!", ученые назвали самую опасную позу для сна

Эксперты одного из крупнейших исследовательских центров мира, клиники Майо в США, изучали проблемы сна человека. Оно выясняли, как правильно и неправильно спать, чтобы организм наиболее продуктивно отдыхал в ночное время.

Ученые объяснили, что спать нужно в положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться. Поэтому самый опасный сон для человека – это лежа на животе. Такое положение не позволяет правильно дышать, а также поворачивать голову и шею. Это серьезно угрожает здоровью - мышцы затекают, сдавливаются сосуды, при этом возрастает нагрузка на позвоночник, а внутренние органы испытывают сильное давление.

Если уж вы никак не можете заснуть в другой позе и привыкли спать именно на животе, то эксперты рекомендуют поместить дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота. Это снизит нагрузку и позвоночник и на внутренние органы, пишет «Московский комсомолец».