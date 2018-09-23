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15-летняя дочь миллионера скоропостижно умерла в самолете, съев сэндвич
23 сентября 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
15-летняя девушка - дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза скоропостжно умерла во время полета из Лондона в Ниццу из-за приступа аллергии. Стало известно, что Наташа купила в аэропорту в одном из сетевых кафе сэндвич с тапенадой из оливок и артишоков и съела его.
А на борту рейса Лондон — Ницца британской авиакомпании у нее начался сильнейший приступ. Отец-миллионер пытался спасти дочь, у них были с собой специальные препараты. Надим Эднан-Лаперуз ввел дочери три дозы анти лекарства. Но это девушку не спасло, ее сердце остановилось.
По мнению медиков, аллергия могла возникнуть на семена кунжута, которые были добавлены в хлеб при его запекании, - сообщает The Daily Mail. Кунжут является одним из 14 аллергенов, о наличии которых в пище, по британским законам, производитель должен указывать на упаковке. Но это требование не касается заведений общепита, где еда готовится на месте и сразу продается.
Компания отца скончавшейся девушки Надима Эднан-Лаперуза занимается производством игрушек Wow Toys. Миллионер подаст иск в суд. Как он полагает, правила маркировки продуктов, содержащих аллергены, должны быть ужесточены.
Тапенада - блюдо французской кухни, это паста, приготовленная из оливок или маслин, с добавлением каперсов, анчоусов и растительного масла.
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