Эксперты предупреждают:население обнищало, кредиты берут для покупки продуктов

Нынешнюю экономическую ситуацию в России ведущие эксперты называют предкризисной. Они утверждают, что уровень жизни населения снижается буквально на глазах. Россияне все больше и больше берут кредитов, однако тратят их не на дорогостоящие покупки, а на то, чтобы сходить за продуктами в магазин и свести концы с концами.

Кроме того, с помощью новых кредитов они пытаются погасит старые долги перед банками. Так, только с начала этого года 54% полученных кредитных денег пошли на погашение старых займов. «Это очень распространенная ситуация — люди кредитуются, потому что старый долг уже „горит“, граждан начинают прессинговать, всячески пугать. Но денег взять им неоткуда, вот они и идут в другой банк. Это порочный круг», — рассказал «URA.RU» представитель одного из российских банков.

У населения практически не остается резервов, кредиты копятся как снежный ком, а роста зарплат в ближайшее время даже ожидать не приходится. Многие уже не справляются с финансовой нагрузкой и попадают в долговую яму. По данным Федеральной службы судебных приставов, россияне накопили 4,4 триллиона рублей долгов. Экономисты бьют тревогу — обнищание граждан рискует обернуться настоящей катастрофой и различными социальными взрывами в нестабильных регионах.

«А впереди нас ждут новые санкции, новые ограничения, а, следовательно, дальнейшее снижение уровня жизни, отсутствие роста зарплат и сокращение рабочих мест», — прогнозируют экономисты.