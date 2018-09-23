Какой день будет самым холодным на будущей неделе

В Москве и Подмосковье резко похолодало. Как и прогнозировали синоптики, похолодало в столичном регионе в ночь с субботу, 22 сентября, на воскресенье, 23 сентября. Вторник будущей недели - 25 сентября - ожидается самым холодным днем. По прогнозу специалистов по погоде, дневная температура воздуха в Москве не повысится выше 9- 10 грудусов, а ночью похолодает до плюс трех грудусов.

Погода испортилась в субботу вечером. Еще вчера утром солнце так грело, что трудно было поверить - это последний теплый день сентября. Столбики термометров показывали плюс 25. В этот день был побит температурный рекорд. По данным портала "Метеовести", к 14:00 мск станция на ВДНХ зафиксировала +25,8 градуса. Это на 0,4 градуса выше рекорда, продержавшегося с 1994 года. Но к вечеру стремительно набежали тучи. И начался мощный ливень, да еще и ветер поднялся.

23 сентября в Москве и области - 14-16 градусов тепла. День дождливый и ветренный. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Зонтики москвичам и гостям столицы потребуются и в последующие дни. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве на воскресенье.