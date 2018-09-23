Пропавшего без вести петербургского байкера нашли мертвым. Байкер Дмитрий Гуцков пропал в районе СНТ Застава Коробицына, 19 сентября вечером. На месте был обнаружен автомобиль молодого человека.

О пропаже байкера сообщали его друзья - мотоциклисты. Друзья и соратники Дмитрия Гуцкова огранизовли его поиски.

Но вскоре в сети появилось сообщение, что Гуцкова нашли мертвым в лесном массиве Лемболово, на теле обнаружены следы насилия. Дмитрий был убит, - сообщается на сайте motorussia.ru. Тело байкера опознано. Проводится расследование гибели мотоциклиста.