Пропавшего без вести петербургского байкера нашли мертвым
23 сентября 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Пропавшего без вести петербургского байкера нашли мертвым. Байкер Дмитрий Гуцков пропал в районе СНТ Застава Коробицына, 19 сентября вечером. На месте был обнаружен автомобиль молодого человека.
О пропаже байкера сообщали его друзья - мотоциклисты. Друзья и соратники Дмитрия Гуцкова огранизовли его поиски.
Но вскоре в сети появилось сообщение, что Гуцкова нашли мертвым в лесном массиве Лемболово, на теле обнаружены следы насилия. Дмитрий был убит, - сообщается на сайте motorussia.ru. Тело байкера опознано. Проводится расследование гибели мотоциклиста.
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