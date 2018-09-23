Краснодар официально стал городом-милионником
23 сентября 2018, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]
Краснодар официально стал городом-милионником. Теперь в России 16 городов с миллионным населением.
Символическое свидетельство в подтверждение этого статуса Краснодара города-миллионники вручено главе города на праздничном мероприятии в честь 225-летнего юбилея Краснодара.
Как рассказал глава кубанской столицы Евгений Первышов, в Краснодаре — одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие.
По данным сайта Федеральной службы государственной статистики, население городского округа Краснодара составляло на 1 января 2018 года 990203 человека, - сообщается на сайте мэрии Краснодара.
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