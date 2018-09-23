СМИ нашли несостыковки в документах Минобороны по сбитому «Boеing» над Донбассом

Журналисты обнаружили неточности в формуляре на двигатель ракеты, сбившей «Boeing» над Донбассом. Минобороны России представили документы на ракету комплекса «Бук», но эксперты считают, что в нем не хватает важных отметок.

Как пишет «Новая газета», военное ведомство представило формуляр на двигатель ракеты, восстановленный с оригинала 14 января 1986. Однако если посмотреть внимательно, то тут же написано, что сама ракета была изготовлена 24 декабря 1986 года. Кроме того, формуляр на ракетный двигатель всегда находится вместе с изделием, то есть этот документ должен был находиться в архиве украинской воинской части в Тернопольской области. Как он попал к российскому военному командованию - остается тайной за семью печатями.

Кроме того, в самом формуляре не хватает обязательных отметок. Если документ восстанавливается, то на его обложке должен стоять штамп с номером копии документа, а на представленных Минобороны бумагах такого штампа нет, отмечают эксперты.

Напомним, Минобороны России заявило, что ракета комплекса «Бук», сбившая пассажирский «Boeing 777» в небе над Донбассом и унесшая жизни 298 человек, была перевезена в воинскую часть 20152 Прикарпатского военного округа в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию. Несмотря на обнаруженные журналистами неточности, Минобороны заявило, что все представленные документы являются подлинными.