В Москве прошла акция против пенсионной реформы
22 сентября 2018, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
На проспекте Сахарова в российской столице сегодня прошла акция против пенсионной реформы и фальсификаций на выборах. Мероприятие было организовано фракцией КПРФ и ее сторонниками.
По данным лидера «Левого Фронта» Сергея Удальцова, в акции приняли участие около 30 тысяч человек. По подсчетам полиции, однако, на митинге присутствовали около 3 тысяч граждан.
Изначально организаторами было запланировано мероприятие по отмене российского законопроекта о пенсионной реформе и требовании проведения общероссийского референдума, пишет Коммерсантъ.
Но, принимая во внимание недавние события в Приморье, акция несла смысловую нагрузку еще и по протесту против нарушений в ходе выборов, а также призыв опротестовывать таковые.
За общественным порядком на акции следили сотрудники полиции и представители Росгвардии. Сообщается, что данный митинг был согласован с властями и правоохранительными органами.
Помимо российской столицы митинги против пенсионной реформы с подачи КПРФ сегодня прошли и в других регионах России. Акции протеста состоялись в Барнауле, Красноярске, Омске и Новосибирске.
Прошли активные протесты в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Абакане, Самаре, Екатеринбурге, Иркутске, Чите, Петропавловске-Камчатском, Комсомольске-на-Амуре и других.
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