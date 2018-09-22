В Москве прошла акция против пенсионной реформы

На проспекте Сахарова в российской столице сегодня прошла акция против пенсионной реформы и фальсификаций на выборах. Мероприятие было организовано фракцией КПРФ и ее сторонниками. В Санкт-Петербурге прошел очередной митинг против пенсионной реформы‍

По данным лидера «Левого Фронта» Сергея Удальцова, в акции приняли участие около 30 тысяч человек. По подсчетам полиции, однако, на митинге присутствовали около 3 тысяч граждан.

Изначально организаторами было запланировано мероприятие по отмене российского законопроекта о пенсионной реформе и требовании проведения общероссийского референдума, пишет Коммерсантъ.

Но, принимая во внимание недавние события в Приморье, акция несла смысловую нагрузку еще и по протесту против нарушений в ходе выборов, а также призыв опротестовывать таковые.

За общественным порядком на акции следили сотрудники полиции и представители Росгвардии. Сообщается, что данный митинг был согласован с властями и правоохранительными органами.

Помимо российской столицы митинги против пенсионной реформы с подачи КПРФ сегодня прошли и в других регионах России. Акции протеста состоялись в Барнауле, Красноярске, Омске и Новосибирске.

Прошли активные протесты в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Абакане, Самаре, Екатеринбурге, Иркутске, Чите, Петропавловске-Камчатском, Комсомольске-на-Амуре и других.