В Саратове инспекторы ДПС задержали мужчину, который закрашивал разметку на пешеходных переходах синей краской, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу. Ему грозит административный штраф до 10 тысяч рублей.

Мужчина объяснил свои действия желанием сделать разметку ярче и веселее. "Зебру" 32-летний весельчак сделал заметнее уже на нескольких улицах.

Ранее сообщалось, что житель Сочи ночью закрасил дорожную разметку так, чтобы ему без проблем можно было выезжать со двора. Очевидцы разместили в социальной сети видеоролик.