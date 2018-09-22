Зачем мужчина закрашивал "зебру" синей краской в Саратове
22 сентября 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Саратове инспекторы ДПС задержали мужчину, который закрашивал разметку на пешеходных переходах синей краской, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу. Ему грозит административный штраф до 10 тысяч рублей.
Мужчина объяснил свои действия желанием сделать разметку ярче и веселее. "Зебру" 32-летний весельчак сделал заметнее уже на нескольких улицах.
Ранее сообщалось, что житель Сочи ночью закрасил дорожную разметку так, чтобы ему без проблем можно было выезжать со двора. Очевидцы разместили в социальной сети видеоролик.
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