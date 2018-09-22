Чем российские туристы больше всего раздражают местных жителей

Эксперты сервиса бронирования жилья узнали самые раздражающие привычки российских туристов. Опрос путешественников и жителей курортных городов был проведен в социальных сетях.

Больше всего россиян в соотечественниках раздражает привычка мусорить. Каждый второй из опрошенных заявил, что мусорящие туристы — это просто бич курортов. Вызывает неприязнь пьянство и бесконечные нецензурные выражения. Так же россияне не в восторге от курящих российских уристов и их голых животов.