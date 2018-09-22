Чем российские туристы больше всего раздражают местных жителей
22 сентября 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты сервиса бронирования жилья узнали самые раздражающие привычки российских туристов. Опрос путешественников и жителей курортных городов был проведен в социальных сетях.
Больше всего россиян в соотечественниках раздражает привычка мусорить. Каждый второй из опрошенных заявил, что мусорящие туристы — это просто бич курортов. Вызывает неприязнь пьянство и бесконечные нецензурные выражения. Так же россияне не в восторге от курящих российских уристов и их голых животов.
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