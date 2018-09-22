Умер декан исторического факультета МГУ

Как сообщили сегодня в пресс-службе Московского Государственного Университета, в возрасте 62 лет из жизни ушел декан исторического факультета МГУ имени Ломоносова Иван Тучков.

Тучков работал на истфаке МГУ с 1981 года, деканом был назначен осенью 2015 года. Иван Иванович также читал лекции по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в РГГУ. Являлся доктором искусствоведения, профессором, почетным членом Российской академии художеств

Что послужило причиной скоропостижной смерти - не сообщатся.