Умер декан исторического факультета МГУ
22 сентября 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщили сегодня в пресс-службе Московского Государственного Университета, в возрасте 62 лет из жизни ушел декан исторического факультета МГУ имени Ломоносова Иван Тучков.
Тучков работал на истфаке МГУ с 1981 года, деканом был назначен осенью 2015 года. Иван Иванович также читал лекции по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в РГГУ. Являлся доктором искусствоведения, профессором, почетным членом Российской академии художеств
Что послужило причиной скоропостижной смерти - не сообщатся.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес