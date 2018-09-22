На воскресенье, 23 сентября, синоптики объявили в Москве и Московской области "желтый" уровень погодной опасности. Согласно последней информации специалистов, завтра в столице наступит осень.

В Гидрометцентре уточнили, что погода в Москве и Подмосковье завтра будет потенциально опасной из-за резкого усиления порывов ветра.

Подчеркивается, что в воскресенье в городе и области будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 14-16 градусов по Цельсию. Порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.