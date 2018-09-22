В Солнечногорске лось попал под колеса автомобиля
22 сентября 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает Солнечногорское информагентство со ссылкой на источник в медицинских кругах, в одном из районов Московской области произошло ДТП с участием лося.
Автоавария была зафиксирована вечером 21 сентября на Таракановском шоссе. Водитель легкового автомобиля сбил лося, однако животное не пострадало.
Водитель получил серьезные травмы, его доставили в Солнечногорскую ЦРБ. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
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