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Синоптики напоминают: сегодня москвичей ожидает последний теплый день

22 сентября 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики напоминают: сегодня москвичей ожидает последний теплый день
фото: pixabay.com

Синоптики напоминают, что в субботу, 22 сентября, москвичей и гостей города ожидает последний по-летнему теплый день в этом году. Температура воздуха в столице сегодня прогреется до плюс 25 градусов.

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Согласно информации Гидрометцентра, в Москве в субботу будет сухо и ясно, а уже в ночь на 23 сентября столбики термометров резко понизятся.

В грядущее воскресенье температура воздуха будет достигать 16-18 градусов. Кроме того, на город обрушатся затяжные ливневые дожди. Специалисты отмечают, что завтра в столице может выпасть примерно четверть месячной нормы осадков.

В течение следующей недели температура будет лишь понижаться.

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