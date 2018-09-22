Синоптики напоминают: сегодня москвичей ожидает последний теплый день

Синоптики напоминают, что в субботу, 22 сентября, москвичей и гостей города ожидает последний по-летнему теплый день в этом году. Температура воздуха в столице сегодня прогреется до плюс 25 градусов.

Согласно информации Гидрометцентра, в Москве в субботу будет сухо и ясно, а уже в ночь на 23 сентября столбики термометров резко понизятся.

В грядущее воскресенье температура воздуха будет достигать 16-18 градусов. Кроме того, на город обрушатся затяжные ливневые дожди. Специалисты отмечают, что завтра в столице может выпасть примерно четверть месячной нормы осадков.

В течение следующей недели температура будет лишь понижаться.