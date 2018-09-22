Популярного юриста и звезду «Что? Где? Когда?» обвинили в изнасиловании

Известного юриста и популярного игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании. Жертва рассказала, то произошло это семь лет назад, но только сейчас она подала заявление в полицию.

37-летняя Юлия рассказала, что в 2011 году у нее были проблемы с бизнесом, и она обратилась к Михаилу Юотевичу за помощью. Однако встреча в кафе и юридическая консультация якобы закончились в квартире Барщевского, где Юлию жестоко изнасиловали. Заявление она написала в ОМВД Пресненского района.

Однако сам юрист категорически отрицает любые обвинения, более того, он утверждает, что даже не знаком с предполагаемой жертвой. «Это глупость полная. Ничего не могу сказать, просто без комментариев. Не понимаю, и все. Это синдром Вайнштейна. Ну бред, и все. Вы сами в это верите, можете представить?» — цитирует слова Барщевского портал Daily Storm.

Разумеется, поклонники Михаила Юрьевича шокированы столь неожиданной новостью, они не верят скандальным обвинениям. Тем более, что сам адвокат сообщил, что готов доказать свою невиновностьв суде.

Напомним, что Михаил Барщевский уже много лет женат на докторе исторических наук Ольге Баркаловой. У супругов есть взрослая дочь Наталия, а также 13-летние усыновленные двойняшки Дарья и Максим.