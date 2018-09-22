Какие российские города попали в список самых криминальных мегаполисов мира?

Опубликован список самых криминальных и опасных мегаполисов планеты. Несколько российских городов оказались в этом рейтинге. В них процветает преступность, а обстановка не самая благоприятная для жизни человека.

По мнению портал Numbeo, тройку наиболее опасных городов возглавляют Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла) и Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея). Эти мегаполисы крайне опасны для туристов и лучше их предусмотрительно обойти стороной, исключив из маршрута путешествий.

В рейтинге всего 327 городов. Российские оказались в середине списка, и самым криминальным из отечественных мегаполисов назван Новосибирск – он занимает 135 место. Затем идут Москва, она на 144 месте и Санкт-Петербург оказался на 198.

Самыми безопасным и для жизни и для посещения туристов названы Абу-Даби (Объединенные Арабские эмираты), Доха (Катар) и Базель (Швейцария, сообщает агентство Nation News.