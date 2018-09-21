Эксперты рассказали о вреде шашлыка для здоровья людей

Большинство людей не так часто жарят мясо на углях, обычно на шашлыки собираются компанией по какому-нибудь поводу. Оказывается, это хорошо, что шашлыки не часто бывают в рационе человека.

Британские ученые предупредили о вреде приготовления еды на открытом огне. Соответственно, шашлыки и барбекю пользы здоровью не прибавляют.

Постоянная жарка или варка пищи на открытом огне или на углях повышает вероятность развития пневмонии, астмы и других болезней легких на 40-60%. Соответственно, шашлыки не менее опасны для здоровья, чем курение сигарет.

Сотрудник Ка Хун Чан из Оксфордского университета рассказал о новом исследовании, доказывающем, что уголь и дрова провоцируют развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

По данным ученых, дым открытых костров, древесных и угольных печей содержит в себе большое число канцерогенов, угарного газа и других веществ, разрушающих здоровье человека.

Сильнее всего потребление жаренного мяса грозило риском развития туберкулеза, астма и другие болезней легких.

Исследование опубликовано в издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.