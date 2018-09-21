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Под Курганом в ДТП погибли грудной ребенок и его 32-летняя мама
21 сентября 2018, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Курганской области страшное дорожно-транспортного происшествие произошло в пятницу, 21 сентября, вечером в Половинском районе. Машина наехала на группу пешеходов. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, среди которых - восьмимесячная девочка и ее 32-летняя мама.
Еще один человек пострадал и был госпитализирован. РЕН-ТВ передает информацию о личностях погибших. Погибли Карина С. и ее мама Ирина С., 1986 года рождения. Возможно, с ними была бабушка малышки Светлана В. На данный момент нет информации о ее местонахождении. Семья проживала в селе Байдары. Все обстоятельства гибели людей в Курганской области устанавливаются.
Согласно информации Telegram-канала 112, водитель, сбивший пешеходов, напился и угнал автомобиль ВАЗ-2104 у своего друга, с которым распивал алкогольные напитки. Предполагаемый виновник ДТП сейчас проходит медицинское освидетельствование.
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