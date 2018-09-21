В МВД уточнили порядок выдачи новых номеров на автомобили

Автовладельцы будут менять автомобильные номерные знаки только по желанию. Не обязательно с первого января 2019 года менять номер на машине. В России с будущего года введут 10 типов новых номерных знаков для автомобилей и мототехники. Россияне в 2019 году получат новые автомобильные номера

О том, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ, сообщил "Коммерсантъ". В научном центре безопасности дорожного движения МВД РФ объяснили, как будет осуществляться смена номеров.

Автовладельцы будут менять номерные знаки только по желанию, - передает РИА Новости. Если владелец транспортного средства захочет поменять регистрационный знак на номер меньшего размера в соответствии с новым ГОСТ, он вправе это сделать. "Принудительной перерегистрации машин не будет, это все будет делаться по желанию", — цитирует РИА Новости сотрудника ЦБДД МВД России Андрея Капустина.

Напомним, сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать госномера с автомобилей при запрете их эксплуатации из-за нарушений. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.