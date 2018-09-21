Симоньян пока не получила фотографии Петрова и Боширова из Солсбери

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян все еще ждет фото Александра Петрова и Руслана Боширова на фоне Солсберийского собора, которые они обещали передать ей после интервью. Неудачные вербовки

Симоньян пробовала позвонить на номер телефона, с которого Петров и Боширов звонили ей, но он недоступен.

Она выразила уверенность в интервью телерадиокомпании BBC, что пришедшие к ней мужчины и есть те два человека с видеозаписи британской полиций. Тому, что мужчины ей рассказали, верить у нее оснований нет, поскольку они не старые друзья. "Однако у меня не больше оснований верить спецслужбам, которые прежде уже говорили неправду", — добавила Маргарита.