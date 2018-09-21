На Украине избитого до полусмерти младенца подбросили в роддом

На Украине врачи детской больницы в городе Первомайск Николаевской области, имеющие большой стаж работы, были шокированы, увидев поступившего к ним маленького пациента. Все тело малыша было в синяках и кровоподтеках.

Избитого до полусмерти грудничка подбросили в "Окошко жизни" родильного дома в Первомайске. По данным представителей Управления по делам детей Первомайского городского совета, малыша сразу начали обследовать, - сообщают украинские СМИ. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму. Его перевели в реанимационно-анестезиологическое отделение детской больницы.

Осуществлена государственная регистрация рождения ребёнка. Возбуждено уголовное дело.

Местные медики говорят, что малыш находится в крайне тяжёлом состоянии, на искусственной вентиляции лёгких.