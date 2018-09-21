Памфилова высказала предположение, почему Зимин снял свою кандидатуру
21 сентября 2018, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова сделала предположение, что причиной снятия Виктора Зимина с выборов в Хакасии возможно стала реальная оценка кандидатом своих возможностей.
Как заметила Памфилова, это вопрос к нему, не ей комментировать решение Виктора Зимина, передает РИА Новости.
Виктор Зимин, не набравший в первом туре выборов главы Хакасии 9 сентября 50 процентов голосов и планировавший принять участие во втором туре, снял свою кандидатуру с выборов.
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