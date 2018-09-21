Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе 100-летие военной части на Камчатке, победа девушки из Новосибирска в конкурсе «Мисс здоровый образ жизни - 2018», изъятие наркотических средств у жителя Самарской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии после неудачной сдачи экзамена. Стало известно, что в городе Конаково Тверской области ученицу одной из школ госпитализировали в обморочном состоянии с занятий. Выяснилось, что девушка перестала есть и пить, а также делала порезы вен на руках. Как предполагают, это произошло на фоне стресса после сдачи ОГЭ, сообщает Афанасий-бизнес.

Камчатские морские пехотинцы празднуют 100-летие военной части. 22 сентября в центре краевой столицы состоится парад, посвященный 100-летию дважды Краснознаменной 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, пишет Полуостров Камчатка. На параде всех ждет выставка новейших образцов вооружения и военной техники, построение личного состава войсковой части, показательные выступления разведывательной роты войсковой части, а также возложение цветов у памятника В.С. Завойко и у стелы «Город воинской славы».

Титул и корону конкурса «Мисс здоровый образ жизни - 2018» завоевала студентка из Новосибирска. Валерия Соловьева очаровала не только жюри, но и публику. В итоге, она еще стала - Мисс зрительских симпатий. Кроме короны, ей достался главный приз - полный набор продуктов для готовки на неделю. Об этом пишет НДН.инфо.

Все уличные фонари в Кирове заменят на светодиодные. Как сообщает Новый вариант, за год в Кирове 24 тысячи фонарей заменят на светодиодные. Сейчас в Кирове только некоторые здания имеют световое оформление. Для реализации задуманного нужно привести фасады в надлежащий вид – сделать косметический ремонт, а также убрать лишнюю рекламу.

Жителей Калининградской области кормят говяжьими обрезками. 27 тонн такого мороженого «деликатеса» прибыло на ПКВП «Порт Балтийск». При проведении досмотра выяснили несоответствие наименования продукции, указанного на маркировочной этикетке (говядина бескостная мороженая), наименованию, указанному в ветеринарном сертификате (говяжья обрезь с голов, мороженая). Об этом пишет НИА Калининград.

Свыше 100 свердловских полицейских отбыли в командировку на Северный Кавказ. Следующие полгода более ста уральцев проведут вдали от дома. Они будут оказывать практическую помощь местным органам внутренних дел в поддержании правопорядка и раскрытии преступлений. Вместе с ними отправились две служебно-розыскные собаки, отмечает Vestiural.

У жителя Самарской области изъяли более 2 кг марихуаны, гашишное масло и тетрагидроканнабинол. Специалисты обнаружили у мужчины дома распределенные на газетах засушенные растения. 37-летний хозяин дома, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся, объяснил, что хранит наркотическое средство для личного употребления, сообщает SamaraToday.

Фальсифицированный алкоголь на 14 000 000 рублей изъяли на Ставрополье. Как пишет Ставропольский Репортер, в кузове большегрузного автомобиля с прицепом полицейские нашли картонные коробки с немаркированной алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками акцизного сбора. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело.