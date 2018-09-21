Подозреваемый в двойном убийстве в Петрозаводске признал свою вину

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске признал свою вину. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что 28-летний местный житель, арестованный по делу об убийстве, является безработным. 28-летний мужчина ранее был судим, отсидел срок и был освобожден из колонии два года назад. Следственный комитет опубликовал видео с допросом "петрозаводского маньяка"

Оказалось правдой, что этот злоумышленник напал на еще одну женщину. От его рук пострадала его близкая подруга. "«Этот эпизод тоже связан с использованием колющего предмета, был причинен тяжкий вред здоровью гражданке. На сегодняшний день три эпизода объедены в одно уголовное дело", — рассказал глава региона.

На днях весь Петрозаводск был перепуган из-за двойного убийства.

Парфенчиков призвал внимательно изучить причины, которые привели к этим преступлениям.

Карельские СМИ пишут, что на допросе подозреваемый вел себя неадекватно и заявлял, что все женщины — "это грязь".

Напомним, убиты 20-летняя студентка медколледжа и 27-летняя девушка - риэлтор. Раненная сожительница злодея госпитализирована.