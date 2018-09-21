На астероид Рюгу запущены два робота-прыгуна

В ночь с 20 на 21 сентября космический аппарат «Хаябуса-2» спустил на поверхность астероида Рюгу (углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года) два маленьких робота-прыгуна. Аппараты будут исследовать поверхность астероида.

В конце июня 2018 года аппарат «Хаябуса-2» вместе с Рюгу и начал подготовку к своей цели, пишет Ридус.

"Изучение астероида Рюгу может помочь нам разобраться с возникновением жизни на Земле. До сих пор неизвестно, были ли вода и органические соединения на метеоритах до падения, или они появились после столкновения с Землей", - объяснили ученые.