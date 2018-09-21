Мощи святителя Спиридона доставили в храм Христа Спасителя
21 сентября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Мощи почитаемого во всем христианском мире святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву. Им можно будет поклониться с 22 сентября по 14 октября в храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел праздничное богослужение в честь этого события.
К храму можно будет пройти по Крымской набережной, Якиманской набережной и Патриаршему мосту. Проход к храму Христа Спасителя от станции «Кропоткинская» в эти дни будет закрыт.
Ковчег с мощами принесен в РФ с греческого острова Корфу, он уже был в Краснодаре, Красноярске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Твери и других городах.
Спиридон Тримифунтский родился около 270 года на Кипре. Его избрали епископом Тримифунта за добродетельную жизнь. У епископа был дар прозорливости, он исцелял больных, изгонял бесов, мог воскрешать умерших и совершал много других чудес. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, уже будучи епископом, все также пас овец и работал в поле.
В основном молятся Спиридону в поисках и покупке своего жилья, для достатка в доме, для успешного поиска работы, для удачной торговли, за детей, о здравии и исцелении.
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