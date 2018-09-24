Перспективы реформирования отходоперерабатывающей отрасли

В Абинске на этой неделе по поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко состоялось совместное выездное совещание двух профильных комитетов, на котором депутаты ЗСК обсудили ситуацию с обращением твердых коммунальных отходов в двух муниципалитетах.

Участниками встречи стали председатель комитета кубанского парламента по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Лыбанев, секретарь комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, секретари комитетов ЗСК Иван Жилищиков, Андрей Куемжиев и Евгения Шумейко, представители исполнительной власти края, региональных операторов.

В ходе встречи была поднята тема реформирования отходоперерабатываюшей отрасли. Докладчики – эксперты краевого министерства ТЭК и ЖКХ, департамента цен и тарифов и руководители отраслевых предприятий – ознакомили депутатов с ситуацией по тарифам, применяемым региональными операторами при осуществлении своих функций. Особый акцент был сделан на работе подрядчиков в Абинской зоне деятельности, она включает в себя два муниципалитета.

Сейчас на этой территории образуется в год 455 тысяч кубометров мусора, действуют лицензированный полигон площадью 6,6 гектара и три свалки. Вывозом и утилизацией отходов занимаются 6 предприятий и 2 мусоросортировочных комплекса.

По словам Владимира Лыбанева, в обозримом будущем в Абинской зоне планируется построить межмуниципальный полигон, а также еще один мусоросортировочный комплекс, сортировочную станцию и «Экотехнопарк Афипский».

- Предстоит кропотливая работа с населением по договорной кампании. Главы поселений должны быть так же заинтересованы в стопроцентном охвате населения и юрлиц договорами, как и региональный оператор. Иначе свалки на контейнерных площадках и в лесополосах неминуемы, и их ликвидация будет осуществляться за счет муниципалитетов, – подчеркнул Владимир Лыбанев.

Основная цель выездных совещаний профильного комитета ЗСК – налаживание эффективного взаимодействия между властью и подрядчиками и координация работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.