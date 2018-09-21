В России изменят список запрещенных для женщин профессий

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в скором времени планируется принять указ о пересмотре перечня профессий, запрещенных для женщин. По его словам, некоторые ограничения будут отменены.

Такой указ расширит возможности женщин на трудоустройство и даст возможность обеспечить справедливые условия труда.

Снимутся ограничения на работу на хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Россиянки смогут работать водителями большегрузных автомобилей и машинистами специальной техники.