В России изменят список запрещенных для женщин профессий
21 сентября 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в скором времени планируется принять указ о пересмотре перечня профессий, запрещенных для женщин. По его словам, некоторые ограничения будут отменены.
Такой указ расширит возможности женщин на трудоустройство и даст возможность обеспечить справедливые условия труда.
Снимутся ограничения на работу на хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Россиянки смогут работать водителями большегрузных автомобилей и машинистами специальной техники.
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