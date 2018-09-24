Насыщенная программа муниципального форума

С 18 по 22 сентября в Анапе проходит XVIII Российский муниципальный форум. В его повестке дня – актуальные вопросы развития местного самоуправления, аспекты законодательного регулирования данной сферы, повышения эффективности деятельности местной власти. По поручению руководителя кубанского парламента Юрия Бурлачко в форуме приняли участие председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко и его заместитель Александр Шустенков.

Форум собрал представителей органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных, научных, консалтинговых, общественных и других организаций. Мероприятие проводится при поддержке профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы РФ, Всероссийского Совета местного самоуправления.

На открытии председатель профильного комитета ЗСК Сергей Жиленко зачитал приветствие председателя ЗСК Юрия Бурлачко участникам форума. В нем подчеркиваются значимость встречи и востребованность таких дискуссионных площадок, на которых рассматривается вся злободневная проблематика работы на местах.

«В этом году мы отметили 15 лет реализации в стране федерального закона о местном самоуправлении. За эти годы представители всех ветвей власти вместе прошли этапы становления органов местного самоуправления. Они включали в себя и подготовку соответствующей нормативной правовой базы в регионах, и пошаговое претворение в жизнь муниципальной реформы, и отработку взаимодействия с органами государственной власти и институтов гражданского общества», – говорится в приветствии спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

Программа встреч в рамках форума очень насыщенная. На одной из дискуссионных площадок состоялось обсуждение темы участия населения в осуществлении местного самоуправления. Председатель профильного комитета ЗСК Сергей Жиленко рассказал о создании и совершенствовании кубанскими парламентариями законодательной базы, обеспечивающей устойчивое развитие в Краснодарском крае территориального общественного самоуправления.

«Сегодня органы ТОС на Кубани являются важной составной частью муниципального управления, первыми помощниками власти в решении вопросов местного значения. Во всех муниципалитетах края они завоевали высокий авторитет населения», – отметил Сергей Жиленко.

Напомним, в регионе действует сегодня более 6000 зарегистрированных органов ТОС в виде советов микрорайонов, квартальных, домовых, уличных, станичных, хуторских и поселковых комитетов. Им оказывается существенная поддержка на муниципальном и краевом уровнях.