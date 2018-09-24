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Объединяющая сила ТОС

24 сентября 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Объединяющая сила ТОС

В рамках визита в Белоглинский район депутаты кубанского парламента во главе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко посетили Новопавловское сельское поселение. Ежегодно здесь проходят масштабные праздники, посвященные вопросам сотрудничества и взаимодействия между органами территориального общественного самоуправления.

Местные тосовцы известны своей активной позицией и умением налаживать связи не только с ближайшими соседями. В 2008 году главы трех поселений из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Так родилось межрегиональное Содружество ТОСов. За эти годы связи между общественниками из регионов страны значительно укрепились. В новопавловских фестивалях ТОС теперь участвуют активные граждане из разных уголков Кубани, Дона, Ставрополья, Крыма, Волгоградской, Астраханской и Архангельской областей, Калмыкии, Пермского края. Причем, список участников постоянно расширяется. В этом году он пополнился гостями из Кировской области и Кабардино-Балкарии.

Нынешний фестиваль ТОС, собравший представителей Белоглинского, Абинского, Новопокровского, Кореновского, Тихорецкого и Темрюкского районов и 10 регионов России, стал уже десятым по счету. На его открытии всех собравшихся перед станичным ДК приветствовал председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

- Вспоминается то время, когда по инициативе администрации Новопавловского поселения здесь собрались представители трех субъектов: Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. Что мы имеем на сегодняшний день? Это взаимодействие, межрегиональное сотрудничество 12 территорий Российской Федерации. Это говорит о многом, - отметил председатель ЗСК.

Юрий Бурлачко сделал акцент на том, что общее количество органов ТОС на Кубани постоянно прирастает. Сегодня их уже более 6000. Это самое большое количество в стране.

- Ту работу, которую проводят органы ТОС, сложно переоценить. Она многогранна и охватывает все направления деятельности. Трудно представить жизнь поселений без усилий ТОСов, это колоссальная работа. ТОСы - это мощный фундамент системы органов местного самоуправления. Я очень рад, что этот фундамент на территории края с каждым годом становится все основательнее и крепче, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Выступая перед участниками фестиваля, председатель ЗСК также напомнил, что в этом году исполняется 15 лет федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По его словам, именно этот документ позволил сформироваться территориальным органам самоуправления в том виде, в котором они существуют сейчас.

Слова приветствия от имени губернатора Вениамина Кондратьева передал участникам 10-го Межрегионального фестиваля ТОС его заместитель Алексей Копайгородский.

К поздравлениям присоединились и присутствующие на празднике член Совета Федерации Владимир Бекетов и депутат Государственной Думы Алексей Езубов.

- Сегодня мы видим плоды реализации 131-го федерального закона. Это ухоженные, красивые улицы, станицы и хутора. За всем этим подтягивается и экономика, - сказал Владимир Бекетов.

Местная власть всецело поддерживает инициативы общественного самоуправления. И вместе им удается многое сделать. Как рассказала глава Новопавловского сельского поселения Лариса Склярова, пять здешних ТОСов работают в единой связке с квартально-уличными комитетами. Квартальные совместно с администрацией территории решают насущные вопросы жителей, участвуют в наведении санитарного порядка, обустройстве дворовых площадок, проводят работу с населением, а также организовывают помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Дойти до каждого, внимание – каждому» – этот принцип мы взяли за основу в своей деятельности. ТОСы – это семья, которая работает не за деньги, а по инициативе, – отметила Лариса Склярова.

Лучшим общественникам и представителям местной власти, добившимся впечатляющих результатов, Юрий Бурлачко вручил благодарности председателя ЗСК и ценные подарки. Вице-губернатор Алексей Копайгородский передал благодарности тосовцам от имени главы администрации края.

Программа дня была очень насыщенной. Руководитель парламента вместе с депутатами и сопровождающими его лицами осмотрел подворья ТОС регионов «Содружества» и Краснодарского края, пообщался с тосовцами. Активисты общественного самоуправления рассказали о своих делах и заботах, поделились планами, наглядно продемонстрировали успехи, мастерство, самобытные обряды и традиции. Праздник украсили выступления местных творческих коллективов.

Кульминационным моментом стало открытие памятного знака «10 лет Содружеству», ставшего символом сотрудничества и дружбы между тосовцами. Право открыть памятный знак было предоставлено главам трех поселений Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области, стоявшим у истоков межрегионального партнерства.

С ответным словом выступили участники фестиваля из других регионов: глава Летницкого сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области Наталья Ельтинова и глава Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края Вячеслав Брыжахин. Гости подчеркнули, что такие встречи укрепляют межнациональные и культурные связи, открывают границы между регионами. Представители Республики Крым не скрывали, что в их регионе система ТОС находится на этапе становления, и опыт Краснодарского края им очень полезен.

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