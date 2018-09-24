Вывести пенсии на достойный уровень

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на этой неделе провёл в Белоглинском районе круглый стол на тему: «Институт российского территориального общественного самоуправления (ТОС) как драйвер пенсионной реформы». Мероприятие прошло в рамках X Межрегионального фестиваля территориального общественного самоуправления.

В дискуссии приняли участие член Совета Федерации Владимир Бекетов, депутат Государственной Думы Алексей Езубов, заместитель главы администрации края Алексей Копайгородский, депутаты кубанского парламента: Сергей Жиленко, Николай Петропавловский, Александр Шустенков, Жанна Беловол, руководители муниципальных образований и органов ТОС Абинского, Белоглинского, Кореновского, Новопокровского, Тихорецкого районов и города Геленджик.

Обращаясь к участникам, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул:

- Законодательное Собрание края практически с первого созыва уделяло огромное внимание органам территориального общественного самоуправления. Сейчас в крае работает свыше 6600 ТОСов, и их количество постоянно растет. Большая заслуга в этом принадлежит Владимиру Андреевичу Бекетову.

Юрий Бурлачко отметил важную роль ТОСов в общественной жизни края. Он акцентировал внимание на том, что активисты оказывают большую помощь в решении широкого круга вопросов местного значения. Это и благоустройство территорий, и вопросы воспитания подрастающего поколения, и помощь в проведении выборов, и совместная работа с участковыми-уполномоченными и органами полиции.

Также спикер ЗСК рассказал об этапах обсуждения и разъяснительной работе, которую провели депутаты кубанского парламента по основным направлениям пенсионной реформы. Он пригласил присоединиться к этому процессу и общественных активистов. Спикер ЗСК выразил уверенность, что благодаря, в том числе, и тосовцам государство сможет воплотить планируемые изменения пенсионного законодательства в жизнь с минимальными социальными потерями. Также Юрий Бурлачко напомнил, что такая работа краевыми законодателями со своей стороны уже ведётся: на предстоящей сессии в рамках поручения Президента будет рассмотрен законопроект о сохранении существующих льгот и мер социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста.

В ходе круглого стола член Совета Федерации Владимир Бекетов отметил, что для того, чтобы сохранить пенсионную систему в ближайшие 50 лет, руководство страны вынуждено сегодня идти на непопулярные меры. Он подчеркнул необходимость принятия изменений в действующую пенсионную систему.

- Краснодарский край ежегодно получает дотацию в 140 млрд рублей к той сумме, которую собирает Пенсионный фонд, чтобы выплачивать пенсию

того уровня, который сейчас есть. Но постоянно идет речь, чтобы увеличивать, и возникает вопрос: а из чего платить? – привёл пример сенатор.

Участники круглого стола говорили и о том, что решению социальных проблем поможет развитие экономики.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский представил социальный проект по занятости людей пожилого возраста. Он конкретными цифрами проиллюстрировал значимость и востребованность деятельности тосовцев, представил объём их работы.

- В органах территориального общественного самоуправления края по решению вопросов местного значения работают более 30 000 человек. Ежегодно кубанские ТОСы создают и вводят в эксплуатацию более 24 000 объектов придомовой и внутридворовой инфраструктуры, не считая огромной работы по благоустройству, функционированию коммунальных служб, организации праздников и других мероприятий, – сказал Николай Петропавловский.

По его словам, в обществе существует запрос на многочисленные рабочие места в категории «50+», и в то же время есть потребность в ещё большем благоустройстве территорий городов и сел. Кроме этого, существует необходимость и в передаче практических навыков благоустройства мест проживания от старшего поколения к молодежи.

По мнению Николая Петропавловского, решением этих задач стало бы увеличение количества тосовцев «серебряного» возраста. В числе предложений, как этого добиться, прозвучали: расширить полномочия, функционал и приоритетные задачи органов ТОС в рамках федерального закона о местном самоуправлении или специального федерального закона о ТОСах; лучшие практики ТОС Кубани и других субъектов России довести до региональных и муниципальных властей всех уровней; существенно увеличить финансирование ТОС; ввести рекомендованный минимальный возрастной ценз для руководителей ТОС (например 50 или 55 лет).

В ходе обсуждения участники круглого стола присоединились к этим предложениям, а также высказали ряд других.

На заседании все желающие поделились своим видением роли тосовцев в реализации пенсионной реформы и вообще их месте в жизни общества.

Председатель ТОС № 4 Белоглинского сельского поселения Надежда Комарова обратила внимание на то, что общественные активисты уже занимаются большой информационной и разъяснительной работой с населением, рассказывают о сути изменений пенсионной системы в стране.

«Чтобы работать в новых условиях, нужны знания и навыки. Мы, пенсионеры, активисты ТОСов, готовы передать свои знания молодому поколению и готовы сами обучаться и повышать свою квалификацию. Демографическая ситуация в стране изменилась настолько, что граждан пенсионного возраста стало практически столько же, сколько и работоспособных. Считаю, что реформа нужна и даст результат, обеспечит

достойную жизнь для нас, пенсионеров, и будущего поколения», – сказала Надежда Комарова.

Председатель ТОС № 1 города Кореновска, многодетная мама Татьяна Шамрай сказала, что сначала с настороженностью отнеслась к пенсионной реформе, но после Обращения Президента, успокоилась: «После выступления Президента многое прояснилось и встало на свои места».

Показательным стало выступление главы Белоглинского района Александра Коклина, в котором прозвучала убедительная статистика:

- Реформа нужна, этим самым мы обеспечим будущее следующим поколениям. У нас 30 тысяч жителей в районе, из них – 11600 пенсионеров, около 8 тысяч – дети и подростки до 18 лет, и только 10 тысяч – трудоспособное население. Из 10 тысяч трудоспособных – 20 процентов не оформлено официально, - сообщил он.

- На одного пенсионера меньше 0,5 работающих. О каком развитии Белоглинского района и какой экономике здесь может идти речь? Становится очевидным и понятным тот шаг, который был сделан правительством по реформированию пенсионной системы, – прокомментировал прозвучавшие цифры Юрий Бурлачко.

Подводя итог встрече, спикер ЗСК остановился на ключевых моментах обсуждения и обратился ко всем участникам круглого стола:

- Смотреть со стороны не получится. Теперь от каждого из нас зависит будущее поселка, района, субъекта, да и России в целом. На карту поставлено благополучие наших жителей. Я соглашусь с коллегами, которые сказали, что сегодня закладывается фундамент под пенсионную систему будущих поколений. А они через 20, 30 лет скажут спасибо, что это решение по изменениям в пенсионную систему было принято. Также мы должны все силы направить, чтобы сократить неформальную занятость до минимума. В совокупности решение этих вопросов позволит вывести пенсии на другой уровень, который позволит нашим пенсионерам достойно жить.