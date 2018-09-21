Источник: четвертый дивизион С-400 будет развернут в Крыму в ближайшее время

Источник в силовых структурах сообщил в пятницу, 21 сентября, что в ближайшем будущем в Республике Крым неподалеку от Джанкоя будет развернут четвертый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400.

Согласно информации, предоставленной источником, все полки С-400 будут прикрываться комплексами "Панцирь-1С". Подчеркивается также, что ключевой задачей дивизионов станет отражение возможного массированного удара на удалении до 400 километров от Крыма, передает РИА "Новости".

Напомним, сегодня в Евпатории на боевое дежурство заступил третий дивизион С-400. Два предыдущих были развернуты в январе прошлого года в Феодосии, а также в январе текущего года в Севастополе.