Источник: четвертый дивизион С-400 будет развернут в Крыму в ближайшее время
21 сентября 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Источник в силовых структурах сообщил в пятницу, 21 сентября, что в ближайшем будущем в Республике Крым неподалеку от Джанкоя будет развернут четвертый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400.
Согласно информации, предоставленной источником, все полки С-400 будут прикрываться комплексами "Панцирь-1С". Подчеркивается также, что ключевой задачей дивизионов станет отражение возможного массированного удара на удалении до 400 километров от Крыма, передает РИА "Новости".
Напомним, сегодня в Евпатории на боевое дежурство заступил третий дивизион С-400. Два предыдущих были развернуты в январе прошлого года в Феодосии, а также в январе текущего года в Севастополе.
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