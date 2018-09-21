Нарколог: Количество употребляющих алкоголь россиян стало меньше

В России изменилась статистика по числу людей, употребляющих алкоголь. Так, На сегодняшний день доля непьющих россиян достигла 40% (в 2017 году составляла 39%) и выросла с 2009 года на 14%, сообщает RT.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун подтвердил, что положительная динамика уменьшения употребляющих алкоголь россиян прослеживается последние 10 лет. Об этом пишет НСН.

«Какая-то доля истины есть в этом опросе и его результатах. То, что количество употребляющих алкоголь россиян стало уменьшаться, мне показалось из практики еще 10 лет назад. Потому что сейчас уже не идет речь о выживании», — рассказал специалист.