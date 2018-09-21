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ФСБ не пустила Ходаковского на выборы?
21 сентября 2018, 12:22 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ запретила бывшего главе МГБ ДНР Александру Ходаковскому проезд через границу. Об этом заявил сам, по-видимому, несостоявшийся кандидат на пост главы республики на своем фейсбуке.
Он ехал подать документы и баллотироваться кандидатом на пост главы Донецкой народной республики. Добраться сумел только до Успенского контрольно-пропускного пункта, был там уже ночью. На российско-донецкой границе его путешествие и закончилось.
«Российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ», — написал Ходаковский на своей страничке в фейсбук.
Причины отказа в пропуске через границу бывшему главному контрразведчику ДНР названы не были, по его собственным словам. Но ему все понятно. Он обратил внимание на табличку на дверях кабинета, в котором состоялось его общение и даже сфотографировал ее. Там было написано «Комната временно не пропущенных (мужская)».
Не исключено, что эта запись стала своеобразной политической агитацией Ходаковского с заделом на будущее. Судя по последним предложениям записи, он собирается продолжить борьбу на политическом фронте.
«Все, кто опасался моего пришествия во власть теперь могут спать спокойно. Пока. Своим хочу сказать: прорвемся, бывало и хуже», — написал Ходаковский в предпоследнем предложении. А завершил свои откровения он своеобразным: «Спасибо за проделанную работу по подготовке к выборам, ничего не бывает зря».
Напомним, выборы главы Донецкой народной республики состоятся 11 ноября. Об этом АН уже сообщали.
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