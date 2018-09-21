Сегодня православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня, 21 сентября, православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. И хотя о личности Приснодевы Марии известно мало, этот праздник является одним из наиболее значимых событий.

Православный праздник Рождества Пресвятой Владычицы, Богородицы и Приснодевы Марии (таково его полное наименование) является первым из двунадесятых неподвижных праздников в годовом богослужебном круге. Он установлен в IV веке и празднуется 8/21 сентября (старый/новый стиль).

О самой Деве Марии известно крайне мало. В Новом Завете Рождество Девы Марии не описано. Сообщение об этом событии приводится лишь в апокрифическом «Евангелии Иакова» от II века. В нем рассказывается о благочестивой иудейской чете Иоакима и Анны, которых Бог долго испытывал, прежде чем благословить на рождение в этой семье Девы Марии.

Накануне праздника Рождества Богородицы совершается всенощная. В сентябре нет длительного поста, но если праздник приходится на среду или пятницу (постные дни), то верующим в этот день за трапезой разрешается рыба, сообщает «Азбука».