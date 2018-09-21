На Донбассе нашли лазейку для учебы детей на Украине

Более полутора сотен детей из ЛНР с сентября начали учиться на украинских курсах. «В сентябре нынешнего года на курсы дистанционного обучения на Украине было зарегистрировано 165 детей из ЛНР», — такое сообщение опубликовал один из каналов популярного мессенджера «Зрада чи перемога».

Канал специализируется на проколах украинской политики и часто подбирает достаточно двусмысленные информационные поводы, символизирующие нынешнее состояние официального Киева.

Сама информация больше говорит о том, что интерес у жителей Донбасса пропал интерес к украинскому образованию. Выпускники местных школ поступают в высшие учебные заведения в Луганске, в Донецке и в Ростовской области. Современное украинское образование здесь интересует не так много людей.

«Всего 165. По-моему, очень показательно», — так завершает свою новость автора канала «Зрада чи перемога».