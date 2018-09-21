Голикова: в России возрождаются рабочие профессии

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России возрождаются и обретают новую жизнь рабочие профессии. По словам политика, этот факт имеет большое значение для экономического роста страны.

Соответствующее высказывание Татьяна Голикова сделала после встречи с национальной сборной WorldSkills Russia, передает в пятницу, 21 сентября, РИА "Новости".

Вице-премьер Российской Федерации отметила, что возрождение рабочих профессий в настоящий момент невероятно востребовано для страны, поскольку ставятся весьма амбициозные задачи. Речь идет о том, что Россия намерена войти в пятерку ведущих стран мира по экономическому росту.