Денис Пушилин подал документы в ЦИК

В пятницу утром исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подал документы для участия в выборах. О своих намерениях побороться за главный пост официального Донецка Денис Пушилин заявил еще в четверг вечером. Это произошло на встрече с журналистами.

Около десяти утра исполняющий глава республики прибыл в ЦИК с полным комплектом документов. Сотрудник ЦИК проверил комплектность и принял их.

«Я надеюсь, что выборы будут честными»,— прокомментировал грядущий плебисцит исполняющий глава республики.

С завтрашнего дня начнется сбор подписей в поддержку теперь уже не только исполняющего обязанности, но и кандидата на пост главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.