Танковый прорыв через линию фронта показал военный корреспондент телеканала «Россия-1» Александр Сладков. Это были кадры с недавних учений. Несколько бронированных машин мчатся по полю. Александр Сладков поясняет, что так «выглядит танковый прорыв в настоящих армиях приличных государств». Видео военкор привязал к актуальной информационной повестке на Донбассе.

«Мы часто говорим о возможных наступлениях украинских войск на самых опасных участках донецкого фронта», — написал Сладков: «Линия соприкосновения — триста пятьдесят километров. Только в Донецкой республике.»

Военкор напомнил основные опасные направления. Это горловское, там цель ВСУ окружить Донецк. Это Комсомольское и Новоазовское. Там украинские войска планируют прорываться к российской границе.