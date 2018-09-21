Военкор показал как может выглядеть прорыв ВСУ на Донбассе
21 сентября 2018, 10:45 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Танковый прорыв через линию фронта показал военный корреспондент телеканала «Россия-1» Александр Сладков. Это были кадры с недавних учений. Несколько бронированных машин мчатся по полю. Александр Сладков поясняет, что так «выглядит танковый прорыв в настоящих армиях приличных государств». Видео военкор привязал к актуальной информационной повестке на Донбассе.
«Мы часто говорим о возможных наступлениях украинских войск на самых опасных участках донецкого фронта», — написал Сладков: «Линия соприкосновения — триста пятьдесят километров. Только в Донецкой республике.»
Военкор напомнил основные опасные направления. Это горловское, там цель ВСУ окружить Донецк. Это Комсомольское и Новоазовское. Там украинские войска планируют прорываться к российской границе.
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