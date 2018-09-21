Из-за неурожая и высоких цен на зерно в Крыму с 1 октября подорожает хлеб на 10%

Из-за неурожая и высоких цен на зерно на мировом рынке крымские производители вынуждены повысить на 10% цены на хлеб, заявил директор предприятия «Крымхлеб» Андрей ВЕНЖЕГА, пишут «Аргументы недели-Крым».

Он уточнил, что цены могут повыситься уже с 1 октября этого года. Подорожание не коснется социальных сортов хлеба.

По словам директора завода, в случае неповышения стоимости хлеба для потребителей предприятие ежемесячно будет нести убытки до 13 миллионов рублей. По его мнению, остальные товаропроизводители будут формировать цены, исходя из ценовой политики госпредприятия.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства РК Алиме ЗАРЕДИНОВА отметила, что на данный момент стоимость хлеба в Крыму самая низкая в Южном федеральном округе.

Инициативу «Крымхлеба» поддержали члены Общественной палаты РК.

«Поддержать позицию ГУП РК «Крымхлеб» о повышении на 10% оптово-отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия, кроме социальных сортов в объеме 135 тонн ежемесячно», — озвучил решение палаты Григорий ИОФФЕ.

Данное решение будет направлено на имя главы Крыма Сергея АКСЕНОВА.