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Кадыров планирует обратиться за финансовой помощью к Кудрину

21 сентября 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров планирует обратиться за финансовой помощью к Кудрину
фото: globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться с просьбой о помощи к главе Счетной палаты России Алексею Кудрину. Речь идет о содействии в устранении проблем с незаконченным строительством в республике.

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Ранее стало известно, что в начале текущего года на Северном Кавказе было обнаружено около 4 тысяч незавершенных объектов, вложения в которые в общей сложности составляли примерно 160 миллиардов рублей, передает "Экономика сегодня".

Кадыров убежден, что ключевой причиной сложившейся ситуации является недостаток финансирования строительных работ. Кроме того, сложности имеются и с необходимыми средствами на приобретение оборудования.

Именно поэтому глава Чечни планирует попросить именно Курина о помощи в ликвидации "незавершенки".

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