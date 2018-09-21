Кадыров планирует обратиться за финансовой помощью к Кудрину

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться с просьбой о помощи к главе Счетной палаты России Алексею Кудрину. Речь идет о содействии в устранении проблем с незаконченным строительством в республике.

Ранее стало известно, что в начале текущего года на Северном Кавказе было обнаружено около 4 тысяч незавершенных объектов, вложения в которые в общей сложности составляли примерно 160 миллиардов рублей, передает "Экономика сегодня".

Кадыров убежден, что ключевой причиной сложившейся ситуации является недостаток финансирования строительных работ. Кроме того, сложности имеются и с необходимыми средствами на приобретение оборудования.

Именно поэтому глава Чечни планирует попросить именно Курина о помощи в ликвидации "незавершенки".