МЧС предупреждает о тумане в Москве

Сотрудники МЧС выпустили экстренное предупреждение для москвичей и гостей города. Согласно последней информации метеорологов, в столице утром в пятницу, 21 сентября, ожидается плотный туман.

Синоптики отмечают, что туман с видимостью 200-500 метров может местами сохраниться до 10 часов. На официальном сайте МЧС призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущей машины, а также не совершать резких маневров.

Кроме того, пешеходам в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами.