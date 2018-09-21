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МЧС предупреждает о тумане в Москве
21 сентября 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники МЧС выпустили экстренное предупреждение для москвичей и гостей города. Согласно последней информации метеорологов, в столице утром в пятницу, 21 сентября, ожидается плотный туман.
Синоптики отмечают, что туман с видимостью 200-500 метров может местами сохраниться до 10 часов. На официальном сайте МЧС призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущей машины, а также не совершать резких маневров.
Кроме того, пешеходам в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами.
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