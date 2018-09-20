По подозрению в убийстве двух девушек в Петрозаводске задержан один мужчина

В Петрозаводске в ходе расследования уголовных дел об убийствах за сутки двух девушек задержан один подозреваемый - 28-летний мужчина. Злоумышленник, подозреваемый в совершении двух убийств, задержан следователями и сотрудниками угрозыска. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

По версии следствия, вечером 19 сентября 28-летний подозреваемый с ножом напал на 20-летнюю девушку-студентку медицинского колледжа у общежития, а на следующей день напал на 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". Мужчина нанес девушкам раны в области тела и шеи, в результате которых они скончались. Следователи нашли охотничий нож в районе второго преступления, около стадиона.

Карельские СМИ пишут, что подозреваемого в убийстве двух девушек задержали в лесополосе в районе Сулажгора. Следователи предполагают, что он пытался скрыться. Мужчину опознал таксист, который привез его из центра Петрозаводска в Сулажгору.

Об убитой студентке известно, что они из многодетной семьи, приехала в Петрозаводск учиться на медсестру из одного из районов Карелии.