В Госдуме предложили наказывать преступников просмотром российского кино

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наказывать правонарушителей просмотром некачественных российских кинолент. Он отметил, что смотреть некоторые российские фильмы – это муки.

Чернышов считает, что вполне можно внести в административный и Уголовный кодекс наказание такими кинофильмами, "особенно с участием наших комиков". Об этом он заявил ная пресс-конференции, посвященной поправкам в закон о господдержке отечественного кинематографа. "Можно привязывать нерадивых людей к стулу, чтобы они смотрели", - пошутил член ЛДПР.